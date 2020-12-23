Из Австралии с надеждой. Ученые опытным путем продлили время иммунитета к COVID-19 почти вдвое

Ученые не скрывают, что количество антител против вируса начинало снижаться через 20 дней после заражения, как и писали ранее их предшественники.

Как сообщает «Интерфакс» 23 декабря, исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19. У них брали образцы крови с 4-го дня с момента заражения до 242-го дня после него.

Насколько длинна иммунная память для защиты от повторного заражения вирусом SARS-CoV-2, выясняли ученые Университета Монаша в Австралии. Их выводы увеличивают срок жизни антител почти вдвое.

«Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфичные В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения», — говорится в публикации.



Работа австралийских ученых, как полагают в сообществе, дает надежду на эффективность вакцин против вируса. Они же дают объяснение тому, почему не много в мире примеров подлинного повторного заражения среди миллионов тех, у кого был положительный результат теста на вирус во всем мире.



Предыдущие исследования определяли период исчезновения антител в организме переболевшего человек от 3 до 6 месяцев.

