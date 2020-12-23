Лев Лурье охарактеризует 2020 год в истории мира, России и Петербурга

«Пандемия, омский пациент, события в Белоруссии, выборы в США, война в Закавказье…» — перечисляют организаторы. Сможете с ходу припомнить каждому «пункту» какой-нибудь исторический аналог? Лев Лурье сможет. Вспоминаем 2020-й и проводим параллели 27 декабря в «Ясной поляне».16+

Лекцию готовили, когда «пациента» еще называли «омским», а не «берлинским», а сейчас он и вовсе оттянул на себя все внимание. Так уж заведено: недавнее перевешивает давнее. Не всякий вспомнит, что и начинался 2020-й не лучшим образом. В лесных пожарах в Австралии погибло больше миллиарда животных. 8 января над Ираном был сбит украинский «Боинг», погибли все 176 человек на борту, большинство канадцы. Агентство Рейтер сообщило, что в китайском городе Ухань от неизвестного вируса умер мужчина. Протесты после гибели Джона Флойда в США. Ощущение, что в этом году ничего хорошего и не случалось.

В декабре подборку самых важных событий года делают многие медиа, но на лекции Льва Лурье можно будет заглянуть на десятилетия, а может, и на столетия назад. «Историческая осознанность — она делает жизнь интереснее», — резюмируют устроители.



Состоится лекция «2020-й в истории мира, России, Петербурга. Взгляд историка» 27 декабря в коворкинге «Ясная поляна» (ул. Льва Толстого, 1–3), но можно и онлайн. Начало в 17:00.



Александра Шеромова

