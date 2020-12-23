В Петербурге коронавирусом заболели почти 4% населения. В России им заразился каждый пятидесятый

Доля заразившихся COVID-19 в России достигла 2% населения, то есть заболеть коронавирусом уже успел каждый пятидесятый россиянин. Такие подсчеты 23 декабря публикует ТАСС.



По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России зафиксировано 2 933 753 случая заражения COVID-19. При этом, по оценке Росстата, население страны составляет 146 748 600 человек.

В Москве, остающейся главным очагом пандемии в России, доля заразившихся, по подсчетам издания, уже достигла 6% населения, а в Петербурге, уверенно следующем за столицей, — близка к 4%. За последние сутки в Петербурге выявили 3749 случаев заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии — 212 074 случая.