Как сообщает ТАСС , инициатива в том числе обязывает соцсети фильтровать информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. При этом соцсети в случае возникновения вопросов могут обращаться за разъяснениями в Роскомнадзор.

Ранее соавтор инициативы Сергей Боярский заявлял «Фонтанке», что речь идёт о контроле за всей информацией в соцсетях, однако санкции за отказ площадок самостоятельно выявлять и удалять крамолу пока не вводятся.

«Это будет зависеть от того, как будет выстроено взаимодействие. Нам нужен результат. Результат — более безопасное нахождение пользователя сети Интернет в социальной сети и снижение количества запрещённого контента внутри соцсетей. <…> Если законопроект, как предполагается, начнёт свою работу в феврале, мы будем ежемесячно мониторить ситуацию. Мы дадим достаточно времени для того, чтобы все смогли найти способы реализации новых правил и взаимопонимание с регулятором», — говорил Боярский в интервью «Фонтанке».

Одновременно принят законопроект, который вводит крупные штрафы за отказ владельцев сайтов, включая соцсети и видеохостинги, удалять запрещённую информацию. Санкции распространяются как на владельцев сайтов, так и на провайдеров хостингов.

За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детскую порнографию, способы изготовления и использования наркотиков, места их приобретения, штрафы для граждан составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 3 млн до 8 млн рублей. «Юридическим лицам придется заплатить от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение», если отказ удалять контент был повторным.