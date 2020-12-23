Законопроект, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, принят в окончательном, третьем чтении Госдумой 23 декабря.
Как сообщает ТАСС, инициатива в том числе обязывает соцсети фильтровать информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. При этом соцсети в случае возникновения вопросов могут обращаться за разъяснениями в Роскомнадзор.
Ранее соавтор инициативы Сергей Боярский заявлял «Фонтанке», что речь идёт о контроле за всей информацией в соцсетях, однако санкции за отказ площадок самостоятельно выявлять и удалять крамолу пока не вводятся.
«Это будет зависеть от того, как будет выстроено взаимодействие. Нам нужен результат. Результат — более безопасное нахождение пользователя сети Интернет в социальной сети и снижение количества запрещённого контента внутри соцсетей. <…> Если законопроект, как предполагается, начнёт свою работу в феврале, мы будем ежемесячно мониторить ситуацию. Мы дадим достаточно времени для того, чтобы все смогли найти способы реализации новых правил и взаимопонимание с регулятором», — говорил Боярский в интервью «Фонтанке».
Одновременно принят законопроект, который вводит крупные штрафы за отказ владельцев сайтов, включая соцсети и видеохостинги, удалять запрещённую информацию. Санкции распространяются как на владельцев сайтов, так и на провайдеров хостингов.
За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детскую порнографию, способы изготовления и использования наркотиков, места их приобретения, штрафы для граждан составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — от 3 млн до 8 млн рублей. «Юридическим лицам придется заплатить от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено нарушение», если отказ удалять контент был повторным.
«Из представленной Роскомнадзором статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами РФ. Так, с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter — 1 462 URL, с ресурса Instagram — 1 435 URL, с Facebook — 362 URL», — цитирует сайт Госдумы авторов.
В третьем чтении также был принят законопроект Хинштейна — Боярского, который позволит замедлять работу интернет-площадок, вплоть до блокировки за нарушение прав россиян на доступ к информации.
«Вы понимаете, что в период выборов вы настроите против себя всю молодёжь? Этот законопроект может вызвать, как говорят наши коллеги с левого фланга, революцию. Если всем всё запретят одновременно. Мы не против борьбы с цензурой. Мы за здравый смысл», — заявил с трибуны депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.
«Сегодня мы, без преувеличения, создаём действенный инструмент сдерживания и защиты нашего цифрового и информационного суверенитета. Хочу особо отметить, что мы не делаем различий для отечественных и зарубежных площадок. Закон для всех один. Цензура абсолютно недопустима. Ещё раз подчеркну, что мы приветствуем развитие всех цифровых сервисов и ресурсов на территории Рунета. Вместе с тем призываем и требуем соблюдения законов РФ. Мы — сильная и независимая страна. И будем защищать конституционное право наших граждан на получение информации всеми доступными и законными способами. Однако выражаем уверенность в том, что крайние меры, такие как блокировки популярных отечественных или зарубежных ресурсов, в реальной ситуации применяться не будут. Фракция «Единая Россия» поддерживает принятие этого долгожданного законопроекта в третьем чтении», — ответил критикам автор Сергей Боярский.
Ранее качество проработки законопроектов с участием Сергея Боярского, регулирующих правила распространения информации в Интернете, раскритиковал соавтор базовых законопроектов об информации, министр печати РФ в 1992–1993 годах, экс-глава СПЧ Михаил Федотов.
«Одной из главных черт подобных законопроектов является их приблизительность. Вижу в этом своеобразное проявление «законодательного импрессионизма». <…> Зачем им сайт сельсовета? А зачем им сайт магазина запчастей? Не вижу умысла, но вижу неквалифицированность депутатских помощников. Вывод простой — надо иметь хороших помощников с настоящим высшим юридическим образованием», — сказал в интервью «Фонтанке» Федотов.