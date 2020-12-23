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Петербуржцы сняли, как ястреб-тетеревятник завтракает голубем. Стать обедом рискуют вороны и галки

Крупный хищник решил позавтракать птицей поменьше на чужом балконе в Приморском районе Петербурга. Свидетелем межвидового хищничества стал читатель «Фонтанки» Антон утром 23 декабря.

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон

По его словам, за трапезой пернатого гостя он наблюдал из окна своей квартиры на улице Савушкина. В качестве главного блюда выступил голубь. Происходящее петербуржец снял на камеру.

автор видео читатель «Фонтанки» Антон

«Фонтанка» предложила взглянуть на фото и видео крупной птицы автору YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову, который признал в ней ястреба-тетеревятника.

«На фото четко видно, что это взрослая птица, ей более трёх лет. Почему определил? Потому что у взрослой птицы на брюшной стороне отчётливо видны поперечные полосы, внешне похожие на тельняшку. А у молодых птиц перья на груди в виде капель. Самки от самцов отличаются по размеру, они крупнее. По снимку сложно определить пол», — объяснил Глазков.

Специалист рассказал, что этот вид занесён в Красную книгу Петербурга. В городе его можно встретить в местах гнездования, например, на Лахтинском болоте, в Ржевском лесопарке или парке Осиновая Роща, а также в других местах. С приходом зимы ястреб-тетеревятник может покидать пригород для поиска еды в Северной столице. Хищник питается голубями, воронами и галками.

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Peshekhod
Всегда полезно подкрепиться свежим сочным голубем. :-))
yaprotiv
Омерзительно. Омерзительнее только чайка обедающая дохлым голубем
261933551
Довольно упитанная птичка. Отъелся на голубях.
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