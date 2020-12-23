По его словам, за трапезой пернатого гостя он наблюдал из окна своей квартиры на улице Савушкина. В качестве главного блюда выступил голубь. Происходящее петербуржец снял на камеру.

«Фонтанка» предложила взглянуть на фото и видео крупной птицы автору YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову, который признал в ней ястреба-тетеревятника.

«На фото четко видно, что это взрослая птица, ей более трёх лет. Почему определил? Потому что у взрослой птицы на брюшной стороне отчётливо видны поперечные полосы, внешне похожие на тельняшку. А у молодых птиц перья на груди в виде капель. Самки от самцов отличаются по размеру, они крупнее. По снимку сложно определить пол», — объяснил Глазков.



Специалист рассказал, что этот вид занесён в Красную книгу Петербурга. В городе его можно встретить в местах гнездования, например, на Лахтинском болоте, в Ржевском лесопарке или парке Осиновая Роща, а также в других местах. С приходом зимы ястреб-тетеревятник может покидать пригород для поиска еды в Северной столице. Хищник питается голубями, воронами и галками.