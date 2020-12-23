FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Суд в Петербурге прекратил дело о «вульва-балете» у Мариинского театра

Октябрьский районный суд Петербурга отменил административное дело в отношении активистки Дарьи Апахончич, которая участвовала в перформансе с картонными вульвами у главной сцены Мариинского театра.

Как сообщает юристка «Апологии протеста» Варвара Михайлова 23 декабря, дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Напомним, в сентябре горсуд отменил штрафы и вернул материалы в первую инстанцию.

«Забавно, что полицейских на месте событий не было, а дело состоит всего лишь из публикаций в СМИ, из которых даже непонятно, что на фотографии изображена Дарья Апахончич. И, конечно же, нет никакого состава по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, ведь девушке не вменялось невыполнение требований полицейских», — отметила Михайлова.

17 июля активистки устроили «Вульва-балет» у Мариинского театра. Танцами с картонными вульвами они выражали поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Abu-Denis
Картонными пенисами?
Можно, конечно, выразить, но чем пенисный выразитель будет лучше тех курва-балерин? Он поставит себя на тот же уровень культуры, чем невольно окажет курвам поддержку.
grannie
А можно где-нибудь картонными пенисами выразить своё отношение к происходящему? Спасибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний