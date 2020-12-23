Суд в Петербурге прекратил дело о «вульва-балете» у Мариинского театра

Октябрьский районный суд Петербурга отменил административное дело в отношении активистки Дарьи Апахончич, которая участвовала в перформансе с картонными вульвами у главной сцены Мариинского театра.
Как сообщает юристка «Апологии протеста» Варвара Михайлова 23 декабря, дело прекращено из-за отсутствия состава преступления. Напомним, в сентябре горсуд отменил штрафы и вернул материалы в первую инстанцию.
«Забавно, что полицейских на месте событий не было, а дело состоит всего лишь из публикаций в СМИ, из которых даже непонятно, что на фотографии изображена Дарья Апахончич. И, конечно же, нет никакого состава по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, ведь девушке не вменялось невыполнение требований полицейских», — отметила Михайлова.
17 июля активистки устроили «Вульва-балет» у Мариинского театра. Танцами с картонными вульвами они выражали поддержку художнице и ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которая попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины».