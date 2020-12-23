Валерий Гергиев «ответит» уходящему году своей «Летучей мышью»

Художественный руководитель Мариинского театр Валерий Гергиев задумал проводить 2020-й год легким троллингом. Последней премьерой года станет «Летучая мышь». «Мы решили обратиться к оперетте Штрауса именно в 2020 году. Обстоятельства вынуждают нас искать адекватный ответ», — пошутил маэстро. Премьерные показы пройдут 26 и 27 декабря на Новой сцене Мариинского театра.
Запутанный сюжет с маскарадом, интрижками, попытками измен и разоблачением поставит Алексей Степанюк. Оперетта будет идти на русском, с текстом Николая Эрдмана и Михаила Вольпина — тем самым, что был использован в знаменитой телеверсии «Ленфильма», поставленной Яном Фридом в 1979 году (с Юрием Соломиным и Людмилой Максаковой).
Премьеру готовят несколько составов исполнителей. В роли Генриха в спектаклях можно будет услышать Евгения Акимова, Сергея Семишкура, Александра Трофимова, в образе его супруги Розалинды — Марию Баянкину, Елену Стихину, Оксану Шилову, Наталью Павлову. Партию Адель готовят Ольга Пудова, Анна Денисова, Пелагея Куренная, Антонина Весенина. Дирижер — Валерий Гергиев.
Начало в оба вечера — в 19:30, 27 декабря также состоится дневной спектакль в 12:00.
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