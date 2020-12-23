Кредитный «Мерседес» в Петербурге не дождался хозяина, уехавшего жить в Индию

Петербуржец уехал жить в Индию и остался без «Мерседеса». О пропаже машины в Петербурге сообщила его сестра.



Как стало известно «Фонтанке», утром 22 декабря в полицию Приморского района обратилась 54-летняя петербурженка и рассказала, что неизвестный преступник похитил автомобиль Mercedes, принадлежащий ее брату, который в данный момент проживает в Индии. Машина пропала от дома 54, корпус 4, по Приморскому проспекту в период с 28 июня по 21 декабря.

Стоимость черного «Мерседеса» 2018 года выпуска женщина оценила в 1,8 миллиона рублей. Машину ее брат купил в кредит в 2019 году.