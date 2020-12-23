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Кредитный «Мерседес» в Петербурге не дождался хозяина, уехавшего жить в Индию

Петербуржец уехал жить в Индию и остался без «Мерседеса». О пропаже машины в Петербурге сообщила его сестра.

Как стало известно «Фонтанке», утром 22 декабря в полицию Приморского района обратилась 54-летняя петербурженка и рассказала, что неизвестный преступник похитил автомобиль Mercedes, принадлежащий ее брату, который в данный момент проживает в Индии. Машина пропала от дома 54, корпус 4, по Приморскому проспекту в период с 28 июня по 21 декабря.

Стоимость черного «Мерседеса» 2018 года выпуска женщина оценила в 1,8 миллиона рублей. Машину ее брат купил в кредит в 2019 году.

Автомобиль пробили по автоматизированной системе контроля за передвижением транспорта. Оказалось, что в половине восьмого часа вечера 29 июня «Мерседес» был уже у дома 91 по Софийской улице и следовал от Грузового проезда к КАД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Skazochny
В Индию поехал
xander_sh
Раз в кредит - значит, КАСКО есть.. Просто договорился об угоне, кредит банку покроет страховка...
vic_5e4cd1938d1a8
Купить авто в кредит, бросить на улице и уехать пожить в Индию ...
Странные какие-то люди. Как им, самим-то, представлялось развитие ситуации. Приезжают через месяцы или годы, а новенькая машинка в исправном состоянии ждёт их на том же месте на обочине.
Неоднократно видел на платных парковке авто, которые стоят годами без движения, все в пыли, место за парковку исправно оплачивается. Возможные разные жизненные обстоятельства, кажутся неубедительными. Если есть кому платить за стоянку, логично продать авто по доверенности. Альтернатива- получить через несколько лет проржавевший автомобиль в состоянии худшем, чем, если бы на нём ездили ...
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