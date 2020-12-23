Суд отправил в колонию петербуржца, который проткнул почку девушке за неосторожные слова о мужчинах

Агрессивная реакция на высказывание о представителях мужского пола задела тонкую душевную организацию горожанина, и он решил ранить ту, что его произнесла. Но не словом, а ножом. Финал этой истории 23 декабря приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Петербуржец пояснил, что январским вечером вышел из вестибюля станции метро «Старая Деревня» и отправился в сторону дома по Школьной улице. На пути ему повстречались две девушки, которые обсуждали мужчин. Одна из произнесённых ими фраз его задела, поэтому он достал из кармана складной нож и ударил им ту, что позволила себе неподобающее, по его мнению, высказывание. Как тогда писала «Фонтанка», удар пришёлся в почку. Впоследствии было установлено, что во время нападения мужчина был пьян.
Он признал вину, раскаялся, а также принёс устные извинения потерпевшей. Кроме того, на момент совершения преступления мужчина не был судим, работал, по месту жительства жалоб от соседей на него не поступало.
Приморский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В совокупности с приговором Всеволожского горсуда Ленобласти, который был вынесен в конце сентября этого года по уголовному делу об убийстве, подсудимому предстоит провести в исправительной колонии строгого режима восемь лет.
С него также взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей и 71 тысячу рублей за её лечение в пользу комитета здравоохранения Петербурга.