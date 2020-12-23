Суд отправил в колонию петербуржца, который проткнул почку девушке за неосторожные слова о мужчинах

Агрессивная реакция на высказывание о представителях мужского пола задела тонкую душевную организацию горожанина, и он решил ранить ту, что его произнесла. Но не словом, а ножом. Финал этой истории 23 декабря приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Петербуржец пояснил, что январским вечером вышел из вестибюля станции метро «Старая Деревня» и отправился в сторону дома по Школьной улице. На пути ему повстречались две девушки, которые обсуждали мужчин. Одна из произнесённых ими фраз его задела, поэтому он достал из кармана складной нож и ударил им ту, что позволила себе неподобающее, по его мнению, высказывание. Как тогда писала «Фонтанка», удар пришёлся в почку. Впоследствии было установлено, что во время нападения мужчина был пьян.

