FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +1
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Суд отправил в колонию петербуржца, который проткнул почку девушке за неосторожные слова о мужчинах

Агрессивная реакция на высказывание о представителях мужского пола задела тонкую душевную организацию горожанина, и он решил ранить ту, что его произнесла. Но не словом, а ножом. Финал этой истории 23 декабря приводит объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Петербуржец пояснил, что январским вечером вышел из вестибюля станции метро «Старая Деревня» и отправился в сторону дома по Школьной улице. На пути ему повстречались две девушки, которые обсуждали мужчин. Одна из произнесённых ими фраз его задела, поэтому он достал из кармана складной нож и ударил им ту, что позволила себе неподобающее, по его мнению, высказывание. Как тогда писала «Фонтанка», удар пришёлся в почку. Впоследствии было установлено, что во время нападения мужчина был пьян.

Он признал вину, раскаялся, а также принёс устные извинения потерпевшей. Кроме того, на момент совершения преступления мужчина не был судим, работал, по месту жительства жалоб от соседей на него не поступало.

Приморский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В совокупности с приговором Всеволожского горсуда Ленобласти, который был вынесен в конце сентября этого года по уголовному делу об убийстве, подсудимому предстоит провести в исправительной колонии строгого режима восемь лет.

С него также взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей и 71 тысячу рублей за её лечение в пользу комитета здравоохранения Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

yaprotiv
а про убийство поподробнее? Откуда 8 лет в совокупности набралось?
abitfrosty
На одной чаше весов - 471 тыс. никому не нужных рублей, на другой - жизненно важный орган человека...

Вот так выглядит обычное разбойное нападение. Но у нас на глазах вершится совсем другая история. В стране, где фашизм водопадом заливает всю страну с федеральных каналов, страдают только те, кто против него. Остальные радуются, неужели, они еще не по горло? Я ставлю очень много процентов на следующий год. Он будет тяжелый для всех. И ватникам, наконец, придется экономить даже на пальмовом масле уже.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний