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Коммерческую фирму в Пушкине за час оставили без экскаватора-погрузчика

Уловом угонщиков в Пушкинском районе Петербурга стала строительная техника. Экскаватор на час оставили без присмотра, и он уехал в сторону Красного Села.

Как стало известно «Фонтанке», утром 22 декабря в полицию обратился 34-летний начальник автохозяйства одной из коммерческих фирм. Он сообщил, что накануне между восемью и девятью вечера от дома 57 по Красносельскому шоссе в Пушкине был похищен экскаватор-погрузчик JCB 3 СВ 2013 года выпуска. Стоимость машины он оценил в 3 миллиона рублей.

По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 21:24 техника еще была неподалеку от места угона — у дома 55 по Красносельскому шоссе. Комплект ключей изъяли на месте, второй находится у владельца экскаватора.

По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 4, пункт «б» УК РФ (кража в особо крупном размере).

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