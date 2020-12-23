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ЗакС хочет устранить эффект «сюрприза» с застройкой в Петербурге с помощью информированности горожан

Парламент правит закон о градостроительной деятельности. Теперь у градплана земельного участка, если он выдается в электронном виде, будет обязательное приложение с указанием информации о проведенных инженерных изысканиях, а Смольный должен будет публиковать уведомление о регистрации градплана. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении на заседании 23 декабря.

Депутаты решили воспользоваться статьей Градостроительного кодекса, которая наделяет субъект правом с помощью закона устанавливать, что к градплану, который выдается в электронном виде, будет необходимо приложить «материалы и результаты ранее проведенных инженерных изысканий, если они не содержат сведений с ограниченным доступом».

Также парламентарии предприняли попытку облегчить петербуржцам возможность отыскать необходимую информацию, чтобы строительные проекты не становились неприятными сюрпризами для соседей. В новой редакции закон потребует от органов исполнительной власти публиковать в сети Интернет информацию о регистрации градплана участка.

Законопроект вступит в силу с отсрочкой, чтобы чиновники смогли подготовить техническую базу для его реализации.

«Не от хорошей жизни [принимаем законопроект], я подчеркиваю», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он привел пример с «домом-гробом» на Каменноостровском проспекте, по которому неделю назад парламент направил губернатору Александру Беглову уже третий запрос. По информации главы Заксобрания, горожане о реализации проекта не знали.

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Комментарии (4)

Pilat
А что это изменит для горожан?
Ничего.
Куча примеров когда о стройке знали заранее, но никакие протесты её остановить не смогли.
Депутаты так дерутся за свои места не для того.
brodrus
То и хорошо, если послужит открытости.
Город строится, куча всевозможных проектов и жилых комплексов.
Глазом не успеешь моргнуть, как радом появится многоэтажный кошмар, не вписывающийся ни в какой близлежащий ландшафт.
А кому это надо?! Только строителям, которым лишь бы побыстрее получить деньги.
***_555
Замполит не хочет рассказать, как компания дочи купила у бывшего вице-губернатора здание на Галерной и что хочет там строить?
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