ЗакС хочет устранить эффект «сюрприза» с застройкой в Петербурге с помощью информированности горожан

Парламент правит закон о градостроительной деятельности. Теперь у градплана земельного участка, если он выдается в электронном виде, будет обязательное приложение с указанием информации о проведенных инженерных изысканиях, а Смольный должен будет публиковать уведомление о регистрации градплана. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении на заседании 23 декабря.



Депутаты решили воспользоваться статьей Градостроительного кодекса, которая наделяет субъект правом с помощью закона устанавливать, что к градплану, который выдается в электронном виде, будет необходимо приложить «материалы и результаты ранее проведенных инженерных изысканий, если они не содержат сведений с ограниченным доступом».

