ЗакС хочет устранить эффект «сюрприза» с застройкой в Петербурге с помощью информированности горожан

Парламент правит закон о градостроительной деятельности. Теперь у градплана земельного участка, если он выдается в электронном виде, будет обязательное приложение с указанием информации о проведенных инженерных изысканиях, а Смольный должен будет публиковать уведомление о регистрации градплана. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении на заседании 23 декабря.
Депутаты решили воспользоваться статьей Градостроительного кодекса, которая наделяет субъект правом с помощью закона устанавливать, что к градплану, который выдается в электронном виде, будет необходимо приложить «материалы и результаты ранее проведенных инженерных изысканий, если они не содержат сведений с ограниченным доступом».
Также парламентарии предприняли попытку облегчить петербуржцам возможность отыскать необходимую информацию, чтобы строительные проекты не становились неприятными сюрпризами для соседей. В новой редакции закон потребует от органов исполнительной власти публиковать в сети Интернет информацию о регистрации градплана участка.
Законопроект вступит в силу с отсрочкой, чтобы чиновники смогли подготовить техническую базу для его реализации.
«Не от хорошей жизни [принимаем законопроект], я подчеркиваю», — прокомментировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он привел пример с «домом-гробом» на Каменноостровском проспекте, по которому неделю назад парламент направил губернатору Александру Беглову уже третий запрос. По информации главы Заксобрания, горожане о реализации проекта не знали.