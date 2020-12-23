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Илон Маск рассказал, как предлагал Apple купить «Теслу»

Генеральный директор Tesla и основатель космической компании SpaceX Илон Маск в трудные для «Теслы» времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить идею продажи автопроизводства.

«В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Apple «Теслы» (за одну десятую её нынешней стоимости). Он отказался от встречи», — написал Маск в Twitter.

Накануне стало известно, что Apple планирует выпустить свой автомобиль. По словам источника, есть вероятность, что компания остановится на разработке автономной системы вождения для уже существующего автопроизводителя.

Tesla представила седан Model 3 в марте 2016 года. Сначала компания не справлялась с объемами производства и обслуживанием заказов, весной 2018 года её капитализация упала на четверть. Впоследствии Tesla не раз отчитывалась об убытках, но продолжала наращивать производство. На чистую прибыль компания вышла по итогам второго квартала 2018 года. Сейчас капитализация Tesla превышает 600 млрд долларов, увеличившись с января в 6 раз. В течение года акции Tesla подорожали на 630%, а состояние Илона Маска выросло на 110 млрд долларов — до 137 млрд долларов, и он вошёл в тройку богатейших людей мира.

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