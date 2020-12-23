Илон Маск рассказал, как предлагал Apple купить «Теслу»

Генеральный директор Tesla и основатель космической компании SpaceX Илон Маск в трудные для «Теслы» времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить идею продажи автопроизводства.

«В самые мрачные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Apple «Теслы» (за одну десятую её нынешней стоимости). Он отказался от встречи», — написал Маск в Twitter.

Накануне стало известно, что Apple планирует выпустить свой автомобиль. По словам источника, есть вероятность, что компания остановится на разработке автономной системы вождения для уже существующего автопроизводителя.