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Конфликт в супермаркете у «Елизаровской», в результате которого погиб безмасочник, стал уголовным делом

Конфликт в супермаркете Невского района Петербурга, который закончился смертью для покупателя без маски, привёл к возбуждению уголовного дела. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 декабря.

По уточнённой информации, погибшим оказался 37-летний петербуржец. По предварительным данным, во время случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его оппонента, который скрылся с места происшествия, разыскивают. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как ранее писала «Фонтанка», драка произошла воскресным вечером в «Дикси» на Бабушкина, 17. Около девяти часов вечера повздорили покупатель в маске и покупатель без маски. Последний получил удар и отлетел в стену, ударившись головой. От полученной травмы он скончался в больнице.

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Комментарии (17)

Zloi_prohozhiy
Чего там оппонента искать-то? Этот 'боец' оказался, похоже, туповат и банковской картой расплатился на кассе, по ней найти владельца никаких проблем.
vic_5e4cd1938d1a8
Маска, в первую очередь, препятствует распространению вирусов, которые могут быть у носителя маски. Утверждать, что: "у меня вируса нет" безосновательно или нужно проверяться на вирус несколько раз в день.
Конфликт, возможно, никак не связан с наличием или отсутствием маски. Достаточно уже того, что один из участников был в состоянии алкогольного опьянения, что потенциально предполагает его, как виновника конфликта.
Путин Лутин
какой удар? на видео видно, как покупатель легонько отталкивает пьяного хама! Это просто несчастный случай. Среди алкашей такое не редкость.
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