Конфликт в супермаркете у «Елизаровской», в результате которого погиб безмасочник, стал уголовным делом

Конфликт в супермаркете Невского района Петербурга, который закончился смертью для покупателя без маски, привёл к возбуждению уголовного дела. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 декабря.



По уточнённой информации, погибшим оказался 37-летний петербуржец. По предварительным данным, во время случившегося он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его оппонента, который скрылся с места происшествия, разыскивают. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Как ранее писала «Фонтанка», драка произошла воскресным вечером в «Дикси» на Бабушкина, 17. Около девяти часов вечера повздорили покупатель в маске и покупатель без маски. Последний получил удар и отлетел в стену, ударившись головой. От полученной травмы он скончался в больнице.

