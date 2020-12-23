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Камера сняла, как «Солярис» вылетел на тротуар у Гостиного двора. «Фонтанка» показывает момент ДТП с разных ракурсов

Момент ДТП с участием ««Хёндэ Соляриса» в центре Петербурга попал на видео. Камера сняла, как легковой автомобиль съехал с дороги, оказался на тротуаре и закончил движение у остановки напротив Гостиного двора. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» утром 23 декабря.

Фонтанка.ру

Судя по кадрам, машина заехала на пешеходную зону в нескольких метрах от остановки, а закончила движение в непосредственной близости от неё. При этом когда автомобиль только появился на тротуаре, на его пути оказались пешеходы. На кадрах видно, что кто-то из толпы не успел среагировать на приближающуюся опасность и был сбит. Ещё один прохожий, но чуть дальше, в последний момент сориентировался и отпрыгнул в сторону, сумев избежать наезда.

ДТП произошло минувшей ночью. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, большого количества жертв удалось избежать по счастливому стечению обстоятельств. В результате аварии пострадал мужчина, его доставили в больницу.

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Комментарии (9)

Swift_
Действительно пролетел в метре, прямо по тротуару ..... "виртуоз дрифта", блин ..... мои извинения Екатерине, никогда не поверил бы,что там такое возможно.
Nationalverrater_2
Повтыкать по поребрику стальные столбы - пущай шумахеры сопливые расшибают свои азиатские кредитолоханки. Пешеходы целее будут. И запретить любое движение по Невскому , кроме скорой и ОТ. А лучше сделать пешеходной зоной, как Арбат у норм. людей.
MuCephei_88
Бравый шашечник допрыгался.
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