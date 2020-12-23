Момент ДТП с участием ««Хёндэ Соляриса» в центре Петербурга попал на видео. Камера сняла, как легковой автомобиль съехал с дороги, оказался на тротуаре и закончил движение у остановки напротив Гостиного двора. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» утром 23 декабря.
Фонтанка.ру
Судя по кадрам, машина заехала на пешеходную зону в нескольких метрах от остановки, а закончила движение в непосредственной близости от неё. При этом когда автомобиль только появился на тротуаре, на его пути оказались пешеходы. На кадрах видно, что кто-то из толпы не успел среагировать на приближающуюся опасность и был сбит. Ещё один прохожий, но чуть дальше, в последний момент сориентировался и отпрыгнул в сторону, сумев избежать наезда.