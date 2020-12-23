Медики перечислили новогодние подарки, через которые легче передаётся COVID-19

Опрошенные РИА «Новости» врачи привели внушительный перечень. «Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней», — объясняет врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Множество новогодних аксессуаров и игрушек может стать переносчиком коронавируса, например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических — до трех дней.

Бактерии процветают в тёплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Вирус дольше живёт на твёрдых поверхностях, особенно на стали и пластике. «Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках», — рекомендует Ненастина.

Купленные товары дома следует обработать дезинфицирующим средством, советует доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты — просто хорошо помыть проточной водой», — говорит медик.

По данным Университета Хопкинса, к утру 23 декабря мск ковидом заболели 77,9 миллиона человек по всему миру, умерли от него 1,71 миллиона человек.