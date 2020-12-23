Новые разновидности коронавируса нашли в Эквадоре, в Бразилии — новый штамм, похожий на британский

Ученые Эквадора обнаружили в стране новые разновидности коронавируса, одна из них могла повлиять на рост числа заболеваний в стране, сообщает Университет Эспириту Санто. «Был выявлен новый вариант SARS-CoV-2, есть подозрение, что он может играть роль в быстром росте заразности вируса. Ни одна из последовательностей изученных вирусов не показывает генетическую вариацию вируса Англии», — цитирует сообщение РИА «Новости» 23 декабря.

Исследователи сохранили генетические материалы 2,5 тысячи образцов из 22 провинций страны, что позволило определить тип штамма вируса в отдельных городах. Также выявлены две разновидности, появившиеся в стране между июлем и ноябрем.

Новый штамм найден в Бразилии в штате Рио-де-Жанейро. Он отличается от «материнского» вируса мутациями в 38 из 180 геномов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Globo. Как и в случае с новым британским штаммом, 94% образцов обнаруженной в Рио-де-Жанейро новой разновидности коронавируса имеют мутацию E484K в S-белке.

Эта разновидность, как удалось установить, появилась в Рио-де-Жанейро в июле, затем ее заметили в 19 городах штата. Проверяется предположение, что новый штамм стал доминирующим в регионе.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили недавно в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет. В России на 22 декабря выявлено 1424 мутации коронавируса.

