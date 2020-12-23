В Канаде нашли мумию волчонка возрастом более 50 000 лет

Канадские и американские учёные изучили мумию волчонка возрастом 56000-57000 лет. Её нашли ещё четыре года назад в канадской вечной мерзлоте на территории Юкон. Юную самку назвали Жур, специалисты выяснили, что прожить ей удалось всего шесть-семь недель. Далее произошло обрушение норы, и Жур погибла. На момент смерти она уже питалась рыбой, а не молоком. Журнал Current Biology пишет, что изучение этой волчицы поможет больше узнать об эволюции её сородичей.



У Жур отлично сохранились шерсть, кожа и мягкие ткани. Она успела дорасти до 417 миллиметров от носа до кончика хвоста. Весила она всего 670 граммов. Ученые предполагают, что волчица погибла в июле или начале августа. Радиоуглеродный анализ показал, что Жур жила более пятидесяти тысяч лет назад. Чтобы установить возраст волчонка точнее, Мечен и ее коллеги извлекли ДНК из десяти волосяных фолликулов и собрали митохондриальный геном, который сравнили с геномами 29 современных и древних волков. Дополнив эти данные информацией о составе изотопов кислорода в зубной эмали, исследователи пришли к выводу, что возраст Жур составляет от 56000 до 57000 лет.

