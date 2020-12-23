Талантливые танцовщики из регионов будут стажироваться в Большом театре

Фото: предоставлено СПАО «Ингосстрах»

Участвовать в программе приглашают граждан России не старше 1997 года рождения с законченной или еще не завершенной профессиональной подготовкой по профилю «Искусство балета». Отбор будет состоять из двух туров. Первый проводится заочно и стартует 23 декабря 2020 года: необходимо прислать видеозапись урока классического танца продолжительностью от 5 до 15 минут на адрес balletonstage@mail.ru. Затем лучших претендентов пригласят на второй тур, который будет проходить оффлайн в Москве. Его финал состоится в феврале 2021 года в Большом театре. Решение будет приниматься на основе оценок конкурсной комиссии.



Стажировка продлится 3–9 месяцев. Артисты, добившиеся наибольших успехов, смогут рассчитывать на поступление в труппу Большого театра. Планируется, что отбор в Молодежную балетную программу будет проводиться 2–3 раза в год.

Компания «Ингосстрах», которая уже более года является генеральным спонсором Большого театра, выделит средства на проезд конкурсантов и участников программы в Москву, а затем будет выплачивать стипендию во время стажировки. Расходы на проживание возьмет на себя театр.



Фото: предоставлено СПАО «Ингосстрах»

«Балет заслуженно считается гордостью России и «визитной карточкой» нашей культуры. Уверен, Молодежная программа откроет новые звезды, которым будут рукоплескать во многих странах, а также укрепит статус российского балета как мирового достояния», — прокомментировал Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора компании «Ингосстрах».

Махар Вазиев, руководитель балетной труппы Большого театра, подчеркнул, что программа — это серьезный амбициозный проект по привлечению молодых талантов и что она позволит способным артистам из регионов проявить себя.



Материал подготовлен специально для СПАО «Ингосстрах»

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