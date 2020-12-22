В Петербурге учредили Корпорацию морского приборостроения с уставным капиталом более 47 млрд рублей

Росимущество учредило в Петербурге АО «Корпорация морского приборостроения». Данные об этом появились в ЕГРЮЛ 22 декабря.
Уставный капитал акционерного общества составил 47,8 млрд рублей. Генеральным директором корпорации назначен Леонид Стругов. По данным СПАРК, он является членом коллегиального исполнительного органа АО «Объединенная судостроительная корпорация», входит в советы директоров ПАО «Пролетарский завод» и АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
Президент Владимир Путин подписал указ о создании Корпорации морского приборостроения 1 апреля. Согласно документу, в нее должны войти московский производитель боевых систем для ВМФ концерн «Моринформсистема-Агат», а также три петербургских предприятия - НПО «Аврора», концерн «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор».
Создать корпорацию в октябре 2019 года предложил Минпромторг. В ведомстве считают, что объединение предприятий позволит решить проблему пересечения части основных компетенций и дублирования выпускаемой продукции.