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На Парашютной сотрудники МЧС спасали двухлетку от горшка

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу спасали ребенка в Приморском районе вечером 22 декабря. Малыш, видимо, заигравшись, надел на голову горшок, а снять уже не смог.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе экстренного ведомства, вызов о ЧП на Парашютной, 42 поступил на пульт дежурного в 19.22. Буквально через 10-12 минут сотрудники МЧС уже были на месте и специальным оборудованием снимали с головы двухлетнего мальчика горшок. В 19.44 спасательная операция была успешно завершена, стульчак горшка был перекушен, голова освобождена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Флуктуация
Новости, которые мы заслужили( То, что дети доставляют одни неприятности не только родителям, но и окружающим - общеизвестно
Zet
Ландскнехтом будет!
LaPetit
Что-то в аспекте наших мытарств с горшком новость прям зашла)
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