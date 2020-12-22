На Парашютной сотрудники МЧС спасали двухлетку от горшка

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу спасали ребенка в Приморском районе вечером 22 декабря. Малыш, видимо, заигравшись, надел на голову горшок, а снять уже не смог.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе экстренного ведомства, вызов о ЧП на Парашютной, 42 поступил на пульт дежурного в 19.22. Буквально через 10-12 минут сотрудники МЧС уже были на месте и специальным оборудованием снимали с головы двухлетнего мальчика горшок. В 19.44 спасательная операция была успешно завершена, стульчак горшка был перекушен, голова освобождена.

