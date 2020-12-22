Театр «Мастерская» выпускает «Ромео и Джульетту»

24 декабря в театре «Мастерская» состоится премьера спектакля Григория Козлова «Ромео и Джульетта». В этой постановке не будет полутонов. Только контрастный, бело-черный мир, графичные четкие линии и чеканный стих шекспировской трагедии в переводе Бориса Пастернака. Легкие, ажурные решетки здесь превратятся в глухую стену, а нежный и теплый песок — в черный пепел. Сценографию создает Николай Слободяник, неоднократно сотрудничавший с театром «Мастерская», световую партитуру сочиняет один из лучших художников по свету Денис Солнцев, костюмы героям придумывает Стефания Граурогкайте.

В Вероне разгорается война между двумя уважаемыми семействами, но окружающие продолжают жить привычной жизнью — влюбляются, женятся, ссорятся, мирятся, воспитывают детей, стареют. Причину давней вражды Монтекки и Капулетти уже никто не может припомнить, от бессмысленной междоусобицы устали все, однако прекратить ее не удается.

Главные герои спектакля — Меркуцио и Тибальд, Парис, Ромео и Джульетта — молоды и храбры, искренни и порывисты в своих поступках и действиях. Им всем придется заплатить своими жизнями и счастьем за долгожданный мир и за глупость взрослых. Роли юных Монтекки и Капулетти, их друзей и соратников исполнят актеры, выпущенные из мастерской Григория Козлова: Кристина Куца, Юрий Насонов, Фома Бызгу, Дмитрий Миков, Симон Эвальд.

Начало в 19:00, 16+.

Наталия Эфендиева