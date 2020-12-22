В Петербурге нарушитель режима секретности откупился от военного начальства стройматериалами. Взятка развалилась в суде

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 декабря, Романенко проходил военную службу в дислоцированной в Петербурге части и отличился в должности начальника службы защиты государственной тайны. В конце мая ответственный за проверку режима секретности Романенко выявил нарушителя, но не сообщил о нём.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор Александру Романенко, который простил лейтенанту нарушение режима секретности. Проштрафившегося офицера он использовал на благо воинской части и собственной карьеры.

Должностному лицу проверяемой части он, как установлено, предложил не указывать в итоговом акте проверки имя лейтенанта в обмен на стройматериалы для ремонта помещения возглавляемой Романенко службы защиты гостайны в штабе в/ч 09, которые приобретёт проштрафившийся. Решение взаимовыгодно: часть не будут проверять, а сам он предстанет хорошим «хозяйственником» в глазах вышестоящего командования. Офицер условие выполнил, и 1 июня материалы были в штабе.



Следствие сочло их взяткой, но суд переквалифицировал обвинение на злоупотребление должностными полномочиями. Романенко признал вину, раскаялся и получил штраф в размере 50 тысяч рублей.



«Строительные материалы переданы в в/ч 09 для оприходования в установленном порядке для нужд части», — уточнили в пресс-службе суда.

