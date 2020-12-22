Дворовый конфликт в Московском районе Петербурга начался с замечания школьницам, а перерос в «некрасивую ситуацию». Об этом «Фонтанке» рассказала петербурженка Виктория. Именно она попросила подростков покинуть детскую площадку. Всё закончилось потасовкой с лопатой и железной трубой.

«Я со своим мужем и ребёнком отправилась за покупками к Новому году. Выхожу из подъезда, смотрю – опять сидит компания: с ногами на лавочке, курят. Сделала им замечание, началась словесная перепалка. Они заявили: «Мы тут после дня рождения». Я стала им предъявлять: вы курите — уходите, а также позвонила в полицию», — описала начало конфликта Виктория 22 декабря.



Перепалкой всё могло и закончиться, считает женщина, но появилась старшая сестра одной из девочек, демонстративно закурила, а затем, якобы, выпустила дым в лицо Виктории. В местах лишения свободы такой жест считается оскорблением, прощать которое нельзя. Не стерпела и Виктория. «Я её оттолкнула, а она схватила меня за волосы и начала жестоко избивать», — рассказала она «Фонтанке».

Фото: читательница «Фонтанки» Виктория

После потасовки Виктория посчитала себя потерпевшей и поехала снимать побои в травмпункт. Но перед этим попросила соседей стать свидетелями событий. Дозвонилась только до троих, попросив их подойти, задержать нахалку до приезда сотрудников полиции и позвонить родителям сестёр. Последнее удалось. «Выбежала их мать и начала бросаться на ребят, потом отец. В итоге завязалась вся эта потасовка», — описала активную фазу конфликта Виктория. Петербурженка утверждает, что мужчины схватились за лопату и железную трубу после того, как та самая старшая сестра распылила газовый баллончик. Школьниц, по её словам, в этот момент уже не было рядом. «Произошла некрасивая ситуация. Да, за меня заступились, но детей никто не избивал», — заключила Виктория.



Как ранее писала «Фонтанка», у второй стороны конфликта есть своя версия. Старшая сестра, которую тоже зовут Виктория, говорит, что стычку начала женщина с ребёнком. Та якобы набросилась первой, поэтому она была вынуждена её оттолкнуть. Девушка также рассказала изданию, что трое защитников Виктории-старшей унижали и толкали школьниц. По поводу газового баллончика она заявила, что применила его, когда увидела, как избивают её родителей. После этого мужчины взяли в руки лопату и железную трубу. Причем уже после того, как эта версия была изложена в соцсетях, девушке начали угрожать и требовать забрать заявление из полиции.

Снимать побои отправились обе стороны конфликта. Также были написаны встречные заявления в полицию. В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники МВД. Проверку проводит и городской Следственный комитет.

