Сони-полчки — самые крупные из сонь — погрузились в зимнюю спячку в Московском зоопарке. Беспокоить их съемками не стали, но заглядывать в дуплянку и проверять состояние зверьков зимой будут обязательно, рассказали 22 декабря в пресс-службе зоопарка.
Для комфортного сна соне требуется более высокая температура, чем на улице, поэтому специально подготовленную для нее дуплянку утепляют шерстью, а сверху засыпают дубовыми листьями. Некоторые животные, например бурундуки, запасают на зиму корм, но из-за этого в спячку впадают по одиночке, иначе потом может начаться борьба за припасы. Сони же запасов не делают, так что могут засыпать парами, как полчки в Московском зоопарке. И, конечно же, к моменту спячки они накапливают достаточный жировой запас.
Неделей ранее, когда сотрудники зоопарка проверяли сонь, зверьки уже готовились к спячке, поэтому были заторможенными и не пытались убежать или укусить, а просто недовольно взирали на посторонних. Сонную соню зоопарк показал в своем инстаграме.
Выходят из спячки сони в природе довольно поздно, когда в лесу уже начинают созревать первые плоды. Полчки едят семена и плоды: желуди, орехи, различные ягоды и фрукты.
«Для многих видов зима является одним из самых сложных и одновременно очень важных периодов жизни. Когда приходят холода и земля покрывается снегом, нужно как можно скорее адаптироваться. Многие виды животных приспосабливаются к суровым условиям, впадая в зимнюю спячку. В зоопарке проблем с пропитанием, а также с низкими температурами нет, но мы все равно стараемся не нарушать естественные процессы в жизни животных. Мелким млекопитающим, в том числе полчкам, зимний сон необходим для здоровья и успешного весеннего размножения», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
С 21 на 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, ночь самая длинная в году. День же, соответственно, самый короткий. В день летнего солнцестояния, с 20 на 21 июня, все наоборот.