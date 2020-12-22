Сони-полчки — самые крупные из сонь — погрузились в зимнюю спячку в Московском зоопарке. Беспокоить их съемками не стали, но заглядывать в дуплянку и проверять состояние зверьков зимой будут обязательно, рассказали 22 декабря в пресс-службе зоопарка.



Для комфортного сна соне требуется более высокая температура, чем на улице, поэтому специально подготовленную для нее дуплянку утепляют шерстью, а сверху засыпают дубовыми листьями. Некоторые животные, например бурундуки, запасают на зиму корм, но из-за этого в спячку впадают по одиночке, иначе потом может начаться борьба за припасы. Сони же запасов не делают, так что могут засыпать парами, как полчки в Московском зоопарке. И, конечно же, к моменту спячки они накапливают достаточный жировой запас.