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Генпрокуратура: В Башкирии детям приходилось ходить на онлайн-уроки в заброшенный коровник

Генпрокуратура 22 декабря подтвердила сообщения СМИ об обучении детей в заброшенном коровнике в башкирском селе. Министр образования республики ранее называл эту информацию фейком.

По данным надзорного ведомства, ученики 5–9-х классов из села Новомусино Куюргазинского района были переведены на дистанционное обучение в ноябре 2020 года, однако школа не обеспечила подростков электронными кейсами «в связи с отсутствием в населённом пункте высокоскоростного Интернета». Не получив материалов, дети «поднимались на гору в здание заброшенной фермы и ловили мобильный Интернет, чтобы иметь возможность присутствовать на онлайн-уроках».

Фото, на которых школьники учатся в коровнике, появились в Сети в середине декабря. Как пишет ufa1.ru, тогда министр Минобрнауки республики Айбулат Хажин эту информацию назвал фейком. Начальница местного отдела образования и глава района тоже отрицали учёбу в коровнике.

После проверки прокуратура внесла в адрес главы администрации района представление. Итогом стало привлечение к дисциплинарной ответственности трёх человек: заместителя начальника районного отдела образования, исполняющего обязанности директора школы и классного руководителя. Школьникам поручено выделить два дома, где есть техническая возможность подключиться к Интернету, чтобы те могли заниматься там.

В настоящее время дети средней школы в Новомусино учатся в очной форме.

Фото: Проблемы Уфы и Республики Башкортостан / Vk.com

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Комментарии (1)

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фонтанка, у вас опять ошибка в заголовке! исправьте - "детям приходилось ходить на онлайн-уроки в заброшенный КОВОРКИНГ"!
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