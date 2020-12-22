Астрофизик расскажет, почему звезды такие разные

Все мы немножко звезды: элементы, из которых мы состоим, образовались, потому что когда-то умерла какая-то звезда. Наше Солнце еще было туманностью, но уже сияло малиновым светом. Сейчас оно — желтый карлик и, вообще-то, светит белым, просто до нас свет доходит желтоватым. Если взять всю нашу Солнечную систему, то масса Солнца в ней — почти 99,9% всей массы. И это всего лишь одна из то ли 100, то ли 400 миллиардов прочих звезд в нашей галактике Млечный Путь. И в целом никаких особенных странностей за нашей звездой не наблюдается — ну, кроме, собственно, разумной жизни. А вот, например, звезда Мафусаила может похвастаться почтенным возрастом: уверяют, что ей не меньше 14 миллиардов лет, и тут у нас проблема: ведь Большой взрыв произошел вроде бы 13,8 миллиарда лет назад. А звезда Вега — прямо яичко к пасхальному дню: форма обусловлена тем, что звезда вертится со скоростью 960 тысяч км в час. А звезда OGLE TR-122b всего-то размером с планету — правда, крупную, с наш Юпитер.