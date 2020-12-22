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Астрофизик расскажет, почему звезды такие разные

Звезда R136a1 в туманности Тарантул — самая тяжелая из известных. И в 10 миллионов раз ярче нашего Солнца. Почему звезды такие разные — расскажут онлайн 25 декабря в лектории Level One. 12+

Фото: pixabay.com/

Все мы немножко звезды: элементы, из которых мы состоим, образовались, потому что когда-то умерла какая-то звезда. Наше Солнце еще было туманностью, но уже сияло малиновым светом. Сейчас оно — желтый карлик и, вообще-то, светит белым, просто до нас свет доходит желтоватым. Если взять всю нашу Солнечную систему, то масса Солнца в ней — почти 99,9% всей массы. И это всего лишь одна из то ли 100, то ли 400 миллиардов прочих звезд в нашей галактике Млечный Путь. И в целом никаких особенных странностей за нашей звездой не наблюдается — ну, кроме, собственно, разумной жизни. А вот, например, звезда Мафусаила может похвастаться почтенным возрастом: уверяют, что ей не меньше 14 миллиардов лет, и тут у нас проблема: ведь Большой взрыв произошел вроде бы 13,8 миллиарда лет назад. А звезда Вега — прямо яичко к пасхальному дню: форма обусловлена тем, что звезда вертится со скоростью 960 тысяч км в час. А звезда OGLE TR-122b всего-то размером с планету — правда, крупную, с наш Юпитер.

Как различать звезды на астрономических фотографиях, почему звезды такие разные, как они рождаются, как умрут и какими будут звезды следующего поколения, расскажет астроном Дмитрий Трушин на лекции «Как устроены звезды: рождение, жизнь и смерть». Начало в 19.00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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