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ФИФА требует привлечь к уголовной ответственности своего бывшего президента Блаттера за финансирование убыточного музея

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к прокурору Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Как сообщает пресс-служба ФИФА во вторник, 22 декабря, причина — финансирование убыточного музея мирового футбола.

Эксперты федерации утверждают, что предыдущее руководство потратило 140 млн швейцарских франков (158 млн долларов) на реконструкцию здания музея, которым организация не владеет. Кроме того, было заключено долгосрочное соглашение об аренде на невыгодных условиях: 360 млн долларов до 2045 года.

Музей ежегодно терпел убытки. В 2019 году его выручка составила почти 3,5 млн долларов, а затраты — 6,3 млн долларов. В 2018 году — 4 млн долларов выручки при 12 млн долларов расходов.

В 2015 году ФБР обвинило Блаттера и ряд других высокопоставленных чиновников организации в вымогательстве и мошенничестве. По версии следствия, объем коррупции в высшем руководстве ФИФА с начала 1990-х годов составил $ 150 млн. По запросу американцев тогда же в Швейцарии были арестованы семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Переизбранный президентом, через несколько дней Йозеф Блаттер вынужден был заявить о своем уходе с поста.

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Комментарии (2)

walker_5e4cd299a1c68
Рубрика: новости из параллельной реальности.
USSR_forever
интересно, сколько потрачено "на ремонт" Биржи, которая стоит облезлая уже который год в центре Питера и конца ремонта не видно =)))) такое здание шикарное, и всё не могут ему применение найти...
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