Более 70% жителей больших городов считают такси безопасным видом транспорта

Уровень доверия к такси оказался высоким вне зависимости от типа населенного пункта, таковы результаты исследования востребованности услуг такси, которое провел фонд «Общественное мнение». В опросах приняли участие 1000 человек из 53 субъектов России.
В городах с населением больше 1 миллиона человек 72% жителей считают такси безопасным видом транспорта, говорится в результатах исследования.
С жителями миллионников солидарны и другие категории населения. Охотнее всего полагаются на такси жители городов с населением от 50 до 250 тысяч человек — о безопасности этого вида транспорта там сказали 76% опрошенных. Но и вне городов процент доверия высок — 69% сельских жителей считают такси надежным видом транспорта. Если же говорить в целом, такси считают скорее безопасным 69% опрошенных.
Пассажиры воспринимают такси как транспорт для срочных поездок и как оптимальную замену личному автомобилю. Чаще всего на такси ездят в экстренных случаях, на праздничные мероприятия, если куда-то опаздывают или не могут поехать на своей машине. При этом 48% опрошенных считают стоимость поездок в своем регионе приемлемой, а 22% пользуются такси несколько раз в месяц.