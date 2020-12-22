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Более 70% жителей больших городов считают такси безопасным видом транспорта

Уровень доверия к такси оказался высоким вне зависимости от типа населенного пункта, таковы результаты исследования востребованности услуг такси, которое провел фонд «Общественное мнение». В опросах приняли участие 1000 человек из 53 субъектов России.

Фото: Андрей Бессонов

В городах с населением больше 1 миллиона человек 72% жителей считают такси безопасным видом транспорта, говорится в результатах исследования.

С жителями миллионников солидарны и другие категории населения. Охотнее всего полагаются на такси жители городов с населением от 50 до 250 тысяч человек — о безопасности этого вида транспорта там сказали 76% опрошенных. Но и вне городов процент доверия высок — 69% сельских жителей считают такси надежным видом транспорта. Если же говорить в целом, такси считают скорее безопасным 69% опрошенных.

Пассажиры воспринимают такси как транспорт для срочных поездок и как оптимальную замену личному автомобилю. Чаще всего на такси ездят в экстренных случаях, на праздничные мероприятия, если куда-то опаздывают или не могут поехать на своей машине. При этом 48% опрошенных считают стоимость поездок в своем регионе приемлемой, а 22% пользуются такси несколько раз в месяц.

Фото: Андрей Бессонов

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Комментарии (3)

264704451
Довольно переполнен город таксистами. Это создает пробки а так как автомобили не дорогие, то из-за несправедливого законодательства они платят мало налогов, но захламляют улицы очень сильно. В нормальных государствах, с профессионалами в области законодательства акцизы водят на бензин, а не увеличивают налоги на мнимую роскошь (а на деле не роскошь, всего лишь безопасность и качество).
alexadmin
Там опечатка, наверное. Не 76, а 86.
Delon
Заметил, что водители "Ситимобил" нарушают ПДД. Но поворотники не включают и создают опасные ситуации, то паркуются на газонах...
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