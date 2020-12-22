«Привет, идеальный 2021!» На зимних каникулах петербургские школьники будут соревноваться за «Тик-Ток-Оскар»

Конкурс микро-фильмов среди школьников пройдёт на зимних каникулах в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 22 декабря.



«Советовались с руководителями школ и с самими ребятами. И вот какое все вместе сформулировали предложение: давайте проведём свой петербургский новогодний «Оскар». Сегодня, имея в руках только телефон, многие ребята становятся героями Тик-Тока, снимая самые разные микро-фильмы. А непростой уходящий год дал нам множество сюжетов для творчества», — написала она.