«Привет, идеальный 2021!» На зимних каникулах петербургские школьники будут соревноваться за «Тик-Ток-Оскар»

Конкурс микро-фильмов среди школьников пройдёт на зимних каникулах в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 22 декабря.
«Советовались с руководителями школ и с самими ребятами. И вот какое все вместе сформулировали предложение: давайте проведём свой петербургский новогодний «Оскар». Сегодня, имея в руках только телефон, многие ребята становятся героями Тик-Тока, снимая самые разные микро-фильмы. А непростой уходящий год дал нам множество сюжетов для творчества», — написала она.
К участию принимают ролики длительностью меньше минуты на тему «Прощай, 2020! Привет, идеальный 2021!». Видео должно быть размещено на страничке школы «ВКонтакте» под хэштегом #ОскарНовогодний. Победителей будут выбирать по 10 номинациям:
- Лучший фильм
- Лучший актёр
- Лучшая актриса
- Лучший актёр второго плана
- Лучшая актриса второго плана
- Лучшая декорация (ёлка)
- Лучший ролик на иностранном языке
- Лучший дизайн костюмов
- Лучшие специальные эффекты
- Лучший грим и прически
Церемония награждения состоится 12 января. Полные условия конкурса читайте на сайте Академии талантов.