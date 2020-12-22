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«Привет, идеальный 2021!» На зимних каникулах петербургские школьники будут соревноваться за «Тик-Ток-Оскар»

Конкурс микро-фильмов среди школьников пройдёт на зимних каникулах в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 22 декабря.

«Советовались с руководителями школ и с самими ребятами. И вот какое все вместе сформулировали предложение: давайте проведём свой петербургский новогодний «Оскар». Сегодня, имея в руках только телефон, многие ребята становятся героями Тик-Тока, снимая самые разные микро-фильмы. А непростой уходящий год дал нам множество сюжетов для творчества», — написала она.

К участию принимают ролики длительностью меньше минуты на тему «Прощай, 2020! Привет, идеальный 2021!». Видео должно быть размещено на страничке школы «ВКонтакте» под хэштегом #ОскарНовогодний. Победителей будут выбирать по 10 номинациям:

  • Лучший фильм
  • Лучший актёр
  • Лучшая актриса
  • Лучший актёр второго плана
  • Лучшая актриса второго плана
  • Лучшая декорация (ёлка)
  • Лучший ролик на иностранном языке
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучшие специальные эффекты
  • Лучший грим и прически

Церемония награждения состоится 12 января. Полные условия конкурса читайте на сайте Академии талантов.

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