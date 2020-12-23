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7 апреля — круглый стол «Реабилитация после ковида. Где, когда и за чей счет?»

Интернет-портал «Фонтанка.ру» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» в рамках проекта «Чем болеет Петербург» проводят круглый стол на тему: «Реабилитация после ковида. Где, когда и за чей счет?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Кто нуждается в реабилитации после перенесенного ковида? Иначе говоря, какие осложнения требуют восстановительного лечения?
  • В каких случаях человека направляют на реабилитацию сразу после получения отрицательного ПЦР-теста, а в каких — через какой-то промежуток времени. Во втором случае: должен ли человек, осознающий, что у него проявились осложнения ковида, сам принять решение о необходимости реабилитации и, например, купить путевку в санаторий. Или он должен обратиться к врачу, который его направит?
  • Какие методы (процедуры) используются для пациентов с осложнениями, связанными с бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, неврологической системой?
  • Какое оборудование для этого может потребоваться? Есть ли оно в клиниках Петербурга? Ведется ли разработка каких-то специальных средств для реабилитации?
  • Какие клиники, санатории, реабилитационные центры предлагают программы по реабилитации после болезни?
  • Востребованы ли реабилитационные постковидные программы в санаториях? Говорят, что кардинально в них ничего для перенесших ковид не изменилось, а под реабилитацию приспособлены прежде существующие технологии оздоровления. Так это или нет? Хорошо это или плохо?
  • На фоне пандемии и роста спроса на внутренний туризм загрузка санаториев в середине августа составляла 60%. Как работается здравницам сегодня?
  • Поможет ли принятие решения о включении санаторно-курортных организаций, имеющих лицензии на медицинскую деятельность, в программу поддержки внутреннего туризма с компенсацией стоимости путевки до 50 тыс. рублей?
  • Есть ли возможности для включения здравниц в программу ОМС по реабилитации пациентов, перенесших ковид?
  • Реально получить реабилитацию за счет средств ОМС или ДМС или в конечном итоге придется за все платить самому? Если да, то каков порядок цен?

Последствия перенесенного ковида, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме, могут быть очень серьезными. И для окончательного восстановления многим требуется реабилитация. С одной стороны, в Петербурге и Ленобласти есть санатории, традиционно занимающиеся оздоровлением горожан, с другой, — в государственных и частных клиниках предлагают программы реабилитации, в т.ч. в амбулаторных условиях. По мере роста числа переболевших спрос на такие программы будет расти. Как должна проходить реабилитация, кто и на каких условиях ее проводит — обсудим за круглым столом «Доктора Питера» и «Фонтанки».

К участию приглашаются представители санаториев, частных клиник, производителей и поставщиков медицинского оборудования и эксперты рынка.

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Анна Сосновик

+7(921) 993–97–50

anna.s@fontanka.ru

 

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