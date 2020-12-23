7 апреля — круглый стол «Реабилитация после ковида. Где, когда и за чей счет?»

Последствия перенесенного ковида, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме, могут быть очень серьезными. И для окончательного восстановления многим требуется реабилитация. С одной стороны, в Петербурге и Ленобласти есть санатории, традиционно занимающиеся оздоровлением горожан, с другой, — в государственных и частных клиниках предлагают программы реабилитации, в т.ч. в амбулаторных условиях. По мере роста числа переболевших спрос на такие программы будет расти. Как должна проходить реабилитация, кто и на каких условиях ее проводит — обсудим за круглым столом «Доктора Питера» и «Фонтанки».



К участию приглашаются представители санаториев, частных клиник, производителей и поставщиков медицинского оборудования и эксперты рынка.



По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»



По вопросам участия обращаться:



Анна Сосновик

+7(921) 993–97–50

anna.s@fontanka.ru