Роспотребнадзор пришёл с проверкой в детскую больницу Филатова. Без штрафа не обошлось

О решении 22 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города. Проверку в больнице №5 на Бухарестской улице Роспотребнадзор проводил ещё в начале августа. Инспекторы прошлись по «красной зоне» и отметили, что часть медицинских сестер используют медицинские маски вместо респираторов, не носят высокие бахилы. Попались санитарка в одноразовом халате с закатанными рукавами и лифтёр в многоразовом халате.

Роспотребнадзор продолжает пополнять казну за счёт петербургских медучреждений, попавшихся на нарушениях во время пандемии COVID-19. По решению Фрунзенского райсуда 100 тысяч заплатит перепрофилированная под коронавирус детская больница имени Филатова.

В протоколе отметили один вход, через который в реанимацию попадают пациенты. Через него же выносят обеззараженные отходы класса «В». Холодильник с кровью и стол с инструментами в предоперационной также сочли нарушением. Как и мешок с грязным бельём в санитарной комнате, который, по мнению проверяющих, мешает качественной уборке. Кроме того, у одного пациента не оказалось отметок о некоторых анализах.

В медучреждении признали пробелы в учёте лабораторных исследований пациента и парировали всё остальное. Так, оборудование для забора крови обязательно — при экстренных операциях счёт может идти на минуты, для того чтобы определить, какая ребенку нужна группа крови. В остальном, как утверждает представитель, работали по регламенту, а нарушения — исключительный случай, но даже тогда не было ни одного факта, когда процессы поступления детей в критическом состоянии и вынос грязного белья пересекались.

Суд назначил больнице штраф в 100 тысяч рублей.

Детская больница имени Филатова работала с коронавирусом в первую волну. В середине августа в части учреждения отложили «противочумные» костюмы, но в ноябре медучреждение снова отдали под ковид.