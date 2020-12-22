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Госдума приняла закон, запрещающий публиковать в Интернете сведения о частной жизни сотрудников полиции и военнослужащих

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о запрете распространять сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Изменения сделают сведения о защищаемом лице конфиденциальными вне зависимости от наличия угрозы его жизни и здоровью.

Таким образом депутаты хотят пресечь практику несанкционированного опубликования в Интернете сведений о частной жизни военнослужащих, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, которая, по мнению парламентариев, негативно влияет на осуществление ими своих полномочий.

Также законопроектом предлагается уточнить положения ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» и запретить разглашение сведений о такой деятельности.

В июле Госдума за две недели рассмотрела в трех чтениях проект поправок в ФЗ «О Федеральной службе безопасности», усиливающих защиту сведений о деятельности ФСБ. Уже к концу месяца закон подписал президент Владимир Путин. «Фонтанка» напомнила https://www.fontanka.ru/2020/07/22/69380110/ о том, каких книг и материалов лишились бы читатели, появись этот закон ранее.

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Комментарии (23)

***_555
А можно будет писать "Мест в детсаду нет, потому что все заняли менты"?
alexpv
Как силовики боятся народа, это уже похоже не страх, а паника.
USSR_forever
ну переедет всё как обычно в Darknet и делов-то =)
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