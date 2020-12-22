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Такси и легковая усыпали обломками перекресток Российского и Товарищеского проспектов в Петербурге

Серьезная авария с участием такси затруднила проезд на перекрестке в Невском районе Петербурга днем 22 декабря. Другим водителям пришлось объезжать не только разбитые машины, но усыпавшие дорогу запчасти.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Российского и Товарищеского проспектов столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси. Судя по фото, встретились они лоб в лоб. От удара обломки машин разлетелись по всему перекрестку.

По словам участницы группы Анастасии, жертв в ДТП нет. «Девушка-пассажир в шоке, но видимых повреждений нет. Водитель тоже жив, без видимых повреждений», — пишет она.

По данным «Яндекс.Пробок», серьезного затора на перекрестке нет, но движение затруднено по обоим проспектам.

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