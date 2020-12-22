Серьезная авария с участием такси затруднила проезд на перекрестке в Невском районе Петербурга днем 22 декабря. Другим водителям пришлось объезжать не только разбитые машины, но усыпавшие дорогу запчасти.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Российского и Товарищеского проспектов столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси. Судя по фото, встретились они лоб в лоб. От удара обломки машин разлетелись по всему перекрестку.