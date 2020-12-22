Роль еды в заражении COVID-19 исследовал Институт Пастера

Как пишет Le Monde , исследователи проанализировали информацию о 30 330 пациентах, заболевших коронавирусом, из базы данных Contact Covid. Из тех случаев, в которых известен источник заражения, 33,1% приходится на семейный круг, 28,8% — на профессиональную сферу, 20,8% — на дружескую среду. В семье и с друзьями примерно каждое второе заражение происходило при совместном приёме пищи. Из тех, кто заболел на работе, 34,5% респондентов подхватили вирус в офисах, в кафе — 24,3%. Шанс заразиться в общественном транспорте и в магазине ниже, чем в баре, ресторане или даже в спортивном зале.

В исследовании есть несколько моментов, которые снижают его объективность, отмечают сами авторы. Его участниками стали по большей части женщины с высоким социально-экономическим уровнем, а кроме того достоверность этих данных — добровольных заявлений — невозможно проверить. Однако сам факт того, что вирус передаётся при разговоре, кашле или чихании, и даже при дыхании через микрокапли, делает очевидным тот факт, что во время еды, когда мы снимаем маски, риски заражения растут.

По данным Университета Хопкинса, к 22 декабря в мире коронавирусом заболели 77,4 миллиона человек, умерли от него 1,7 миллиона.

