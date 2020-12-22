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Из Невы на Октябрьской набережной вытащили женщину. Пока к ней торопится скорая, первую помощь оказывают спасатели

Горожанке не дали утонуть в Невском районе Петербурга во вторник, 22 декабря. С последствиями экстремального купания будут разбираться медики.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, о терпящей бедствие в Неве в экстренные службы около полудня сообщили прохожие. Женщина примерно сорока лет оказалась в воде в районе Октябрьской набережной, 44. Приехавшие на место спасатели вытащили её на берег живой.

«Оказывают первую помощь. Бригада скорой следует к месту», — добавили в ведомстве, отметив, что температура воздуха сейчас не выше нуля.

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