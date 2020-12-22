В Петербурге и Ленобласти стали реже сбивать детей, но чаще — насмерть

Как сообщает 22 декабря отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за период с января по ноябрь в 2020 году произошло на 23,9% меньше ДТП с детьми, чем в 2019 году. Пострадали в них 768 несовершеннолетних, что меньше прошлогоднего показателя на 23,7%. Число жертв же, напротив, выросло на 5,6% и достигло 19 человек.

За 11 месяцев 2020 года в Петербурге и Ленинградской области зафиксировали 697 ДТП с участием детей. По сравнению с 2019 годом количество аварий и пострадавших снизилось, а вот погибших стало больше.

Реже стали сбивать детей на дорогах: за 11 месяцев таких ДТП произошло 277, что на 30,1% меньше показателя прошлого года. Число пострадавших в таких ДТП тоже снизилось (на 29,6%) и составило 283 ребенка. А вот погибших стало больше на 50%: шестеро детей получили смертельные травмы под колесами машин в 2020 году.

Аварийность с детьми-пассажирами снизилась по всем показателям. Всего таких аварий за 11 месяцев года было 328, что на 22,3% меньше показателя за тот же период 2029 года. Травмы в них получили 385 детей — на 22,8% меньше. Погибли 10 несовершеннолетних — на 28,6% меньше, чем год назад. В Петербурге такие аварии чаще всего происходят из-за несоблюдения очередности проезда, а в области еще и из-за выезда на встречную полосу, отмечают в ГИБДД.

Меньше стало и аварий с детьми на велосипедах. ГИБДД зафиксировала 65 таких ДТП — на 11% меньше, чем годом ранее. Травмы в них получили 63 ребенка (на 13,7% меньше), двое погибли. Годом ранее жертв не было. Также за 11 месяцев в Петербурге и области произошло 35 ДТП с участием детей, управляющих механическими транспортными средствами. Это на 34,6% больше, чем в 2019 году. В них погиб один ребенок (год назад погибших не было), и еще 34 ребенка получили травмы (на 21,4% больше).