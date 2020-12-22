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Кейт Бекинсейл «засветилась» в рекламе на Урале. «Это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой»

Британская киноактриса Кейт Бекинсейл, известная по главным ролям в фильмах «Ван Хельсинг» и «Другой мир», обнаружила себя на рекламе уральской компании. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Итак, в духе недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку», — написала звезда под снимком грузовика с рекламным плакатом.

Согласно данным СПАРК, рекламируемая компания зарегистрирована в городе Магнитогорске, что в Челябинской области.

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Комментарии (2)

f0ntan
Сейчас затребует с уральской компании видеонаблюдения круглую сумму за использование своего образа
DMaster
Ей, кстати, даже переводить это не надо, она хорошо владеет русским.
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