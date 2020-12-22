Британская киноактриса Кейт Бекинсейл, известная по главным ролям в фильмах «Ван Хельсинг» и «Другой мир», обнаружила себя на рекламе уральской компании. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.



«Итак, в духе недели неожиданных поворотов, я открыла на Урале бизнес по установке видеонаблюдения. На самом деле, это просто я в кузове с яйцами по-шотландски и киркой, но вперед, в атаку», — написала звезда под снимком грузовика с рекламным плакатом.