Госдума ратифицировала соглашения с Кипром об увеличении налога по дивидендам и процентам до 15%

Государственная дума ратифицировала налоговое соглашение России и Кипра о повышении налога по дивидендам и процентам до 15%. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости.



В августе кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. В сентябре страны подписали протокол. Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.



Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипре повышается с 5% до 15%. При этом предусмотрена и льготная ставка в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она может применяться в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

