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Госдума ратифицировала соглашения с Кипром об увеличении налога по дивидендам и процентам до 15%

Государственная дума ратифицировала налоговое соглашение России и Кипра о повышении налога по дивидендам и процентам до 15%. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости.

В августе кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. В сентябре страны подписали протокол. Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипре повышается с 5% до 15%. При этом предусмотрена и льготная ставка в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она может применяться в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

Кроме того, Госдума ратифицировала аналогичное налоговое соглашение с Люксембургом, увеличивающее до 15% налог с дивидендов и процентов. Стороны подписали протокол в начале ноября.

Президент Владимир Путин в своем обращении в марте 2020 года призвал пересмотреть договоры с иностранными партнерами так, чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%.

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Комментарии (2)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... как там поживает гражданин Кипра - Волож, стригущий бабки с россиян с использованием "российской компании" Яндекс ?
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