Из-за нарушения правил дорожного движения тягач с прицепом ночью 22 декабря почти на пять часов перегородил движение на набережной Невы, продолжающей Октябрьскую набережную от Петербурга в сторону посёлка имени Свердлова. Вставший поперёк длинномер спасали дорожные службы.
Дорожный комитет Ленинградской области
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, эффектное ДТП стало следствием неаккуратного маневра. Водитель фуры съехал с КАД и решил развернуться. С левого ряда он принял вправо и ударил грузовик, двигавшийся в правом ряду. В итоге фуру развернуло центробежной силой. В результате аварии никто не пострадал.
На место прибыли сотрудники «Пригородного ДРСУ