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Фура, подбив грузовик, на 5 часов перегородила продолжение Октябрьской набережной

Из-за нарушения правил дорожного движения тягач с прицепом ночью 22 декабря почти на пять часов перегородил движение на набережной Невы, продолжающей Октябрьскую набережную от Петербурга в сторону посёлка имени Свердлова. Вставший поперёк длинномер спасали дорожные службы.

Дорожный комитет Ленинградской области

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, эффектное ДТП стало следствием неаккуратного маневра. Водитель фуры съехал с КАД и решил развернуться. С левого ряда он принял вправо и ударил грузовик, двигавшийся в правом ряду. В итоге фуру развернуло центробежной силой. В результате аварии никто не пострадал.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

На место прибыли сотрудники «Пригородного ДРСУ № 1». Они обеспечили объезд участка и уже глубокой ночью, после того, как сотрудники ГИБДД оформили происшествие, «растащили» «гармошку».

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