Защита Ивана Сафронова вступила в публичную дискуссию с президентом Путиным. Она опубликовала постановление, опровергающее связь с Роскосмосом

В постановлении от июля 2020 года также сообщается, что Сафронов начал работу с чешской разведкой в 2012 году. А через пять лет должен был собрать для нее данные о сотрудничестве России в области военной техники со странами Африки и деятельности российских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Адвокаты журналиста Ивана Сафронова передали «Ведомостям» и The Bell постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу о госизмене. Как следует из опубликованного 22 декабря документа, преступление, которое вменяют корреспонденту, произошло в 2017 году. В это время он работал в газете «Коммерсант».

Никакие другие эпизоды в тексте постановления не упоминаются, речь о работе Сафронова в качестве советника главы Роскосмоса не идет, уточняет The Bell.



Эта информация противоречит данным следствия, на которые дважды ссылался президент Владимир Путин, заявляя, что Сафронов разглашал секретные данные разведке других стран, полученные во время работы на Роскосмос. Фактически же журналист стал советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в мае 2020 года.



Путин прокомментировал дело Ивана Сафронова сначала на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря. Тогда он сказал, что его «осудили (в реальности рассмотрения дела по существу еще не было. — The Bell) не за то, что он работал журналистом, а за период его работы советником в Роскосмосе». Тогда пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин просто оговорился.



Затем на пресс-конференции 17 декабря президент РФ опять заявил, что дело Сафронова связано «с длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в Роскосмосе работал».

