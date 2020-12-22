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Петербуржец получил 1,5 млн руб. неустойки за слишком долгое ожидание квартиры

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить неустойку за слишком долгое ожидание купленной квартиры. С застройщика, не успевшего сдать ее в срок, взыскали около 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, в отделе судебных приставов Московского района находится исполнительное производство о взыскании более 1 584 000 рублей со строительной компании в пользу петербуржца. Взыскатель заключил с застройщиком договор купли-продажи квартиры в строящемся доме на Варшавской улице и выплатил ее полную стоимость — 9,5 миллиона рублей. Однако строительная компания не успела сдать дом в срок и, по решению Фрунзенского районного суда Петербурга, должна была выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Судебные приставы уведомили застройщика, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Позднее деньги были удержаны с банковского счета компании и переведены взыскателю.

Аналогичный случай произошел в апреле 2020 года. Приставы Московского района Петербурга помогли жительнице Ленобласти получить с компании почти 2,9 миллиона рублей компенсации за нарушение срока передачи квартиры.

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Комментарии (3)

Chinalove
ЖК Граф Орлов, видимо... Да, очень проблемный объект.
Анна Эстедт
Из денег нашего общака получил 1,5 млн?! Нам порадоваться?!
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