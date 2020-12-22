Петербуржец получил 1,5 млн руб. неустойки за слишком долгое ожидание квартиры

Судебные приставы помогли жителю Петербурга получить неустойку за слишком долгое ожидание купленной квартиры. С застройщика, не успевшего сдать ее в срок, взыскали около 1,5 миллиона рублей.



Как сообщает 22 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, в отделе судебных приставов Московского района находится исполнительное производство о взыскании более 1 584 000 рублей со строительной компании в пользу петербуржца. Взыскатель заключил с застройщиком договор купли-продажи квартиры в строящемся доме на Варшавской улице и выплатил ее полную стоимость — 9,5 миллиона рублей. Однако строительная компания не успела сдать дом в срок и, по решению Фрунзенского районного суда Петербурга, должна была выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.