Юркий охотник за цветметаллом оставил без света многоэтажку на Культуры. Провода исчезли из запертого подвала

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, кабеля хватились два дня назад после того, как жильцы девятиэтажки на проспекте Культуры, 7/1, пожаловались на темень в парадной. Поиски проблемы завели электрика Жилкомсервиса № 1 Калининского района в подвал. Помещение оставалось закрытым, замки целы, но внутри ощутимо похолодало.

Полиция ищет одиночку, который оставил без света и силовых проводов жилой дом в Калининском районе Петербурга. Его добычу безуспешно ищут в пунктах приёма металла двух районов.

Дуло, как оказалось, из открытого окна, через которое предположительно и пробрался тот, кто срезал кабель. Пропали семьдесят метров силовых проводов для электрических установок, которые питали жилые помещения и общее имущество дома.



Камеры запомнили высокого мужчину в чёрном с объёмной синей сумкой. Он вышел из парадной на Культуры, 7/1, около половины четвёртого ночи 20 декабря и пропал из поля зрения камер на улице Черкасова.



В поисках меди полицейские обошли пункты приёма металлов в Калининском и Выборгском районах, но ничего похожего на лом промышленного кабеля не обнаружили. Ущерб для управляющей компании составил чуть более 23,6 тысячи рублей.



На прошлой неделе в том же Калининском районе хватились большего мотка. Кабель весом около 200 кг и стоимостью в 300 тысяч рублей похитили из люка на Полюстровском. Последствия на себе ощутила ФСО.

