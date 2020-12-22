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В Петербурге за сутки снова более 3700 случаев коронавируса. По России выявили уже более 2,9 млн заболевших

За последние сутки в Петербурге выявили 3760 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость, согласно этим данным, в Северной столице держится примерно на одном уровне — накануне было зафиксировано 3752 случая. По России за 24 часа выявили 28776 заразившихся (против 29350 накануне). Общее количество случаев COVID-19 в стране превысило 2,9 млн человек (2 млн 906 тыс. 503).

В Петербурге за весь период пандемии выявили 208325 заболевших, выздоровели 120901, умерли 6999. Как сообщили в городском оперштабе, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 31435 человек.

Отметим, в последнее время на сайте Смольного начали публиковать статистику, согласно которой заболевших в Петербурге гораздо больше. Однако обновлений за понедельник и вторник правительство пока не выложило.

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