В Петербурге за сутки снова более 3700 случаев коронавируса. По России выявили уже более 2,9 млн заболевших

За последние сутки в Петербурге выявили 3760 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость, согласно этим данным, в Северной столице держится примерно на одном уровне — накануне было зафиксировано 3752 случая. По России за 24 часа выявили 28776 заразившихся (против 29350 накануне). Общее количество случаев COVID-19 в стране превысило 2,9 млн человек (2 млн 906 тыс. 503).



В Петербурге за весь период пандемии выявили 208325 заболевших, выздоровели 120901, умерли 6999. Как сообщили в городском оперштабе, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 31435 человек.

