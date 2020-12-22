Центр «Вектор» проанализировал существующие в России штаммы коронавируса

Анализ штаммов коронавируса в России, проведённый сотрудниками центра «Вектор», показывает отсутствие значимых изменений в нём.
SARS-CoV-2, как любой другой вирус, постоянно накапливает генетические мутации и изменяется. Центр «Вектор» изучает его изменения в России, чтобы оценить в том числе, могут ли существующие тест-системы выявить коронавирус, эффективны ли препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса, рассказал директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, повышенной угрозы для человечества не выявлено.
«В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений. И в целом вот эти изменения нового коронавируса, они очень ограничены, и большинство штаммов нового коронавируса, они не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов — это всего 1 десятая процента», — цитирует учёного РИА Новости.