Hyundai Tucson ранним утром укатил от военнослужащего по КАД

Неизвестный любитель корейских машин оставил без автомобиля военнослужащего в Ломоносовском районе Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратился 42-летний житель поселка Новоселье. Он рассказал, что в период с 20:30 20 декабря до 6:20 21 декабря неизвестный преступник похитил его Hyundai Tucson от дома 6 по Красносельскому шоссе. Белый кроссовер 2019 года выпуска он оценил в 1 525 000 рублей.

В половине седьмого утра автоматизированная система контроля за передвижением транспорта засекла автомобиль на 102-м километре внутреннего кольца КАД — он следовал от Ропшинского шоссе к Гостилицкому.