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Дорогой «Лексус» угнали от «Меги». Гость из Якутска заехал туда всего на полчаса — отдать машину сыну

Парковки торговых центров продолжают пополнять угонную статистику.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, вчера вечером в полицию обратился 54-летний житель Якутска, индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством. У него пропал белый «Лексус RX350L» с якутскими номерами. Мужчина отправился в торговый центр «Мега Дыбенко», машину оставил на подземной парковке. Его не было совсем недолго, с 19:58 до 20:30, но этого времени угонщику хватило с лихвой. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в 20:10 неизвестный мужчина в зелёных штанах и куртке, в синей кепке и маске подошёл к машине, открыл её и уехал.

Заявитель оценил ущерб от пропажи автомобиля 2018 года выпуска в 4,5 миллиона рублей. По его словам, он купил «Лексус» для своего сына, живущего в Петербурге, и сам пригнал его. Сын работает в «Меге» — туда отец и приехал, чтобы отдать ему машину.

«Лексус» застрахован по каско. Штатная сигнализация его от угона не спасла. По факту крупного хищения возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (6)

263836471
И где в Меге-Дыбенко нашли подземную парковку? Формально "Мега", стоящая на опорах над землёй, считается "помещением на балконе здания", а парковка под ней - парковкой под навесом...
Danik
Неужели из Якутска вели? Или в Меге подряд взяли на Лексусы и ждут?
Iliann
м-да...когда уже отцы поймут, что дети должны сами чего-то добиться в своей жизни, а жены должны любить не за бриллианты и шубы...
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