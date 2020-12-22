Дорогой «Лексус» угнали от «Меги». Гость из Якутска заехал туда всего на полчаса — отдать машину сыну

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, вчера вечером в полицию обратился 54-летний житель Якутска, индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством. У него пропал белый «Лексус RX350L» с якутскими номерами. Мужчина отправился в торговый центр «Мега Дыбенко», машину оставил на подземной парковке. Его не было совсем недолго, с 19:58 до 20:30, но этого времени угонщику хватило с лихвой. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в 20:10 неизвестный мужчина в зелёных штанах и куртке, в синей кепке и маске подошёл к машине, открыл её и уехал.

Заявитель оценил ущерб от пропажи автомобиля 2018 года выпуска в 4,5 миллиона рублей. По его словам, он купил «Лексус» для своего сына, живущего в Петербурге, и сам пригнал его. Сын работает в «Меге» — туда отец и приехал, чтобы отдать ему машину.

«Лексус» застрахован по каско. Штатная сигнализация его от угона не спасла. По факту крупного хищения возбуждено уголовное дело.