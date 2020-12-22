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Брошенный в девушку бокал вернулся бумерангом к жителю Петербурга в виде уголовного дела

Страстная стычка между двумя молодыми людьми с метанием стеклянной посуды привела к госпитализации девушки, а её горячего приятеля — к уголовному делу. Если юную особу последствия бурного выяснения отношений настигли сразу, то ему пришлось ждать почти год.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря, в конце января этого года 23-летний мужчина поссорился с 20-летней девушкой в квартире жилого дома на 6-й линии Васильевского острова.

Конфликт между молодыми людьми закончился метанием бокала в сторону юной особы, после чего она была доставлена в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у неё резаную рану скулы и области над ключицей, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Через некоторое время в результате проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пострадавшей был причинён тяжкий вред здоровью.

В связи с этим спустя полгода после случившегося было возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ, а на десятый месяц задержали и подозреваемого в этом преступлении. Наверняка такого поворота событий он не предвидел. Ведётся расследование.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а что было в первой серии кино, до бокала с шампанским, было какое-то приятное общение со стороны дамы с кавалером?))

больше на подставу похоже//
dedmoroz_5e4d8827384c2
пока всех мужиков в тюрягу не пересажают, не успокоятся))
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