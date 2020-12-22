Брошенный в девушку бокал вернулся бумерангом к жителю Петербурга в виде уголовного дела

Страстная стычка между двумя молодыми людьми с метанием стеклянной посуды привела к госпитализации девушки, а её горячего приятеля — к уголовному делу. Если юную особу последствия бурного выяснения отношений настигли сразу, то ему пришлось ждать почти год.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря, в конце января этого года 23-летний мужчина поссорился с 20-летней девушкой в квартире жилого дома на 6-й линии Васильевского острова.



Конфликт между молодыми людьми закончился метанием бокала в сторону юной особы, после чего она была доставлена в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у неё резаную рану скулы и области над ключицей, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

