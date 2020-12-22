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Петербуржцы сняли, как эффектно клубится пар в промзоне Парнас. Специалисты успокоили — так запланировано

Петербуржцы сняли на камеру эффектно парящую трубу на Домостроительной улице в промзоне Парнас. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» ранним утром 22 декабря.

vk.com/spb_today

Горожане предположили, что увиденное ими произошло вследствие аварии, но это не так. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в рамках подготовки к производству ремонтных работ по переносу компенсатора специалисты произвели сброс пара на участке паропровода по Домостроительной улице.

«Плановые работы не отразились на потребителях. Предприятия обеспечиваются паром по резервной схеме», — подчеркнули в пресс-службе.

ГУП «ТЭК СПб» ведёт реконструкцию изношенных теплосетей и паропроводов в Выборгском районе Петербурга с конца июня этого года на четырёх участках. До конца 2021 года его специалисты заменят более 11 тысяч метров трассы. В зону работ попали Домостроительная улица, проспект Энгельса, а также 3-й и 5-й Верхний переулок.

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