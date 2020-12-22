Петербуржцы сняли на камеру эффектно парящую трубу на Домостроительной улице в промзоне Парнас. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» ранним утром 22 декабря.

Горожане предположили, что увиденное ими произошло вследствие аварии, но это не так. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в рамках подготовки к производству ремонтных работ по переносу компенсатора специалисты произвели сброс пара на участке паропровода по Домостроительной улице.



«Плановые работы не отразились на потребителях. Предприятия обеспечиваются паром по резервной схеме», — подчеркнули в пресс-службе.

