Петербуржцы сняли на камеру эффектно парящую трубу на Домостроительной улице в промзоне Парнас. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» ранним утром 22 декабря.
Горожане предположили, что увиденное ими произошло вследствие аварии, но это не так. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», в рамках подготовки к производству ремонтных работ по переносу компенсатора специалисты произвели сброс пара на участке паропровода по Домостроительной улице.
«Плановые работы не отразились на потребителях. Предприятия обеспечиваются паром по резервной схеме», — подчеркнули в пресс-службе.
ГУП «ТЭК СПб» ведёт реконструкцию изношенных теплосетей и паропроводов в Выборгском районе Петербурга с конца июня этого года на четырёх участках. До конца 2021 года его специалисты заменят более 11 тысяч метров трассы. В зону работ попали Домостроительная улица, проспект Энгельса, а также 3-й и 5-й Верхний переулок.