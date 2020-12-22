Apple хочет выпустить свой электромобиль

Компания Apple Inc. рассматривает возможность выпустить свой легковой автомобиль с революционной технологией аккумуляторов в 2024 году. Возможно, пандемия отодвинет это событие.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, проект под названием Project Titan был запущен в 2014 году и разворачивался «неравномерно». Центральное место в стратегии Apple занимает новая конструкция аккумулятора, которая может «радикально» снизить его стоимость и увеличить запас хода автомобиля.

Пока точно не известно, кто будет собирать автомобиль под брендом Apple. Источники ожидают, что это будет партнер компании. Есть вероятность, что Apple остановится на разработке автономной системы вождения для уже существующего автопроизводителя.