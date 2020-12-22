Инфекционист предположил, каким будет коронавирус через несколько лет

Коронавирусная инфекция через пять-семь лет, вероятно, станет более контагиозной, то есть заразной, но при этом будет вызывать меньше осложнений, считают медики.
Именно эта тенденция зафиксирована в Великобритании, пояснил инфекционист Евгений Тимаков РИА «Новости» в интервью, опубликованном 22 декабря.
«Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет, коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений», — рассказал Тимаков.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны 19 декабря подтвердил, что этот штамм распространяется с большей скоростью. По предварительным оценкам, он может быть на 70% заразнее обычного, но информации о том, что заразившийся им человек болеет тяжелее, нет.
По данным Университета Хопкинса на утро 22 декабря мск, во всём мире COVID-19 заболели 77,34 миллиона человек, умерли от него 1,7 миллиона человек.